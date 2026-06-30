Žiaurių įvykių 85-metis: stebint miniai čia žeminta, kankinta ir nužudyta pusšimtis vyrų

Kaune tęsiasi Holokausto pradžios Lietuvoje 85-erių metų sukakties minėjimas. Pirmadienį Kauno žydų bendruomenė visuomenę pakvietė pagerbti vienų iš pirmųjų Lietuvoje ir vienų iš žiauriausių „Lietūkio“ garažo žudynių aukas.
Šaltinis: Jurgita Šakienė
Kauno diena
Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas / Regimanto Zakšensko nuotr.
Sunkiai suvokiamų įvykių vietoje, prie buvusio „Lietūkio“, dabartinėje Miško g. pastatytas šių žudynių aukoms skirtas paminklas.
Prie jo susirinkę žmonės pasidalijo savo mintimis apie tų dienų įvykius ir šiandienos aktualijas.
Renginį organizavusios Kauno žydų bendruomenės vadovas Gercas Žakas kalbėjo, kad šią tragediją prisiminti būtina ne tik žydų bendruomenei. Ji yra baisus Lietuvos ir Europos istorijos įvykis, primenantis, kad rasinis, tautinis nepakantumas gali baigtis baisia neapykanta ir masiniais nusikaltimais.
Renginį vedė aktorius ir režisierius Aleksandras Rubinovas / Regimanto Zakšensko nuotr.
„Atmintis – ne tik praeitis. Tai atsakomybė dabartyje. Šiandien turime savęs paklausti, ar tikrai išmokome istorijos pamokas?“ – klausė renginyje dalyvavusi Izraelio ambasadorė Shelly Hugler Livne.
J. E. Izraelio ambasadorė Shelly Hugler Livne / Regimanto Zakšensko nuotr.
Į minėjimą atvyko ir Vokietijos ambasadorius Cornelius Zimmermann, Estijos, JAV, Prancūzijos ambasadoriai, savivaldybių, kultūros įstaigų atstovai.
Vakarop, 18 val., VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) – aukų atminimui skirtas koncertas „Neužmiršti. „Lietūkio“ garažo žudynių 85-osios metinės“. Koncertas nemokamas.
Vokietijos ambasadorius Dr. Cornelius Zimmermannas / Regimanto Zakšensko nuotr.
Gyva muzika skambėjo ir per minėjimą žudynių vietoje.
Lietūkio garažo žudynės įvardijamos vienu brutaliausių Holokausto nusikaltimų puslapiu. Jų imtasi 1941 m. birželio 27 d.
Nusitaikyta į žydų vyrus. Tądien daugybė jų šioje vietoje stebint praeivių miniai buvo viešai žeminami, kankinami ir nužudyti. Dauguma jų žuvo nuo smūgių metaliniais strypais, laužtuvais.
1941 m. birželio 25 d. Kaunui perėjus į nacistinės Vokietijos rankas, jis buvo paskendęs chaose. Sovietų okupantai traukėsi, nacistinės pajėgos užsiėmusios pozicijas ėmėsi žydų persekiojimo ir pogromų, iš pradžių prieš juos bandydami nuteikti didžiąją dalį visuomenės.
Daugiau minėjimo akimirkų – Regimanto Zakšensko nuotraukų galerijoje.