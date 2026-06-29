Šiandien Panerių memoriale paminėjome Holokausto Lietuvoje pradžios 85-ąsias metines.
Vienas šiurpiausių ir gėdingiausių Lietuvos istorijos puslapių prasidėjo 1941-ųjų birželio pabaigoje, kai, pamynę žmogiškumą, nacistai ir jų vietiniai kolaborantai pradėjo sistemingą Lietuvos žydų naikinimą. Per kelerius metus buvo nužudyta apie 95 procentai Lietuvos žydų bendruomenės – viena didžiausių netekčių Europoje.
„Žodžiai niekada neišreikš mūsų pagarbos nužudytiesiems taip, kaip malda. Jų atminimas visada bus gyvas mūsų širdyse“, – sakė į Panerius visus sukvietęs Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius, rašytojas Sergejus Kanovičius.
Panerių memoriale paminėtos Holokausto Lietuvoje pradžios 85-osios metinės / LŽB nuotr,
„Čia susirinko tie, kuriems nereikia garbės kuopos saliutų ar iki smulkmenų surežisuotų ceremonijų, kad suprastų: prieš 85-erius metus prasidėjusios žydų žudynės buvo ne tik mūsų tautos, bet ir visos Lietuvos tragedija“, – kalbėjo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky.
Panerių memoriale paminėtos Holokausto Lietuvoje pradžios 85-osios metinės / LŽB nuotr,
„Baisu, kad žmonės nesimoko iš skaudžių istorijos pamokų. Tai, kas šiandien vyksta pasaulyje ir vis labiau plintantis antisemitizmas yra geriausias to įrodymas. Liūdna matyti, kad pasaulis vėl eina tuo pačiu keliu“, – sakė Jos Ekscelencija Izraelio ambasadorė Lietuvoje Shelly Hugler Livne.
Panerių memoriale paminėtos Holokausto Lietuvoje pradžios 85-osios metinės / LŽB nuotr,
Paneriai – didžiausia Holokausto aukų žudynių vieta Lietuvoje ir viena svarbiausių atminties vietų. Čia ilsisi dešimtys tūkstančių nekaltų žmonių, kurių gyvybes nutraukė neapykanta ir abejingumas.
Jų atminimas įpareigoja mus ne tik prisiminti praeitį, bet ir ginti žmogaus orumą, tiesą bei laisvę šiandien. Atmintis gyva tol, kol ją saugome.
Panerių memoriale paminėtos Holokausto Lietuvoje pradžios 85-osios metinės / LŽB nuotr,