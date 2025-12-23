Žvakių šventė Panevėžyje 2025 m. gruodžio 20 d.

Chanukos šventė Panevėžyje prasidėjo nuo to, kad atvykę svečiai uždegė pirmąją žvakę. Žvakių šventė – vienas svarbiausių įvykių žydų gyvenime. Ji švenčiama prisimenant stebuklą, kuris įvyko Izraelyje.
Šventė pasakoja apie sunkius žydų gyvenimo laikus senovėje, kai buvo naikinamos žydų šventyklos ir draudžiama studijuoti Torą. Žydai trejus metus kovojo už savo laisvę ir šviesą. Nepaisant to, kad žydų kariuomenė buvo mažesnė, jie vis tiek laimėjo kovą už savo tikėjimą.
Sugrįžę žydai pamatė, kad jų šventyklos buvo sugriautos, taip pat sugriauta ir pagrindinė sinagoga, todėl reikėjo uždegti Chanukiją su aliejumi. Buvo rastas tik vienas ąsotis su pašventintu aliejumi, kurio būtų užtekę uždegti tik vieną žvakę, tačiau įvyko stebuklas – aliejus degė aštuonias dienas, ir taip buvo uždegtos visos aštuonios žvakės.
Žvakių šventė Panevėžyje / PŽB nuotr.
Šiais metais Panevėžio žydų bendruomenėje Chanukija stovėjo prie lango, kad visi praeiviai galėtų matyti, jog vyksta Šviesos šventė. Tai buvo ir paaiškinimas, ir priminimas svečiams bei jaunajai kartai, kad šviesa, šiluma ir sąžiningumas nugali tamsą.
Prie vaišių stalo gausiai susirinkę bendruomenės nariai ir svečiai klausėsi maldų, vaišinosi tradiciniais žydiškais patiekalais – latkėmis ir spurgomis. Visą vakarą skambėjo muzika, buvo sakomi tostai.Visiems dalyviams, ant tryjų žvakydžių, buvo galimybė uždegti po vieną žvakę.Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky vardu pasveikino visus su švente.
Šventė baigėsi, tačiau prisiminimai apie šį renginį dar ilgai išliks visų dalyvių atmintyje ir širdyse. Visi nuoširdžiai padėkojo šventės organizatoriams.