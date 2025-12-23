Sekmadienio vakarą Kauno žydų bendruomenė uždegė paskutinę Chanukos žvakelę. Greitai prabėgo dienos nuo to pirmojo šventinio vakaro, kurį jos nariai sutiko šiltame bičiulių būryje. Smagu, kad kartu buvo ir Izraelio ambasadorės Lietuvoje pavaduotojas Shimonas Pesachas bei Palangos žydų bendruomenės pirmininkas Vilius Gutmanas.
Chanuka Kauno žydų bendruomenėje / KŽB nuotr.
Turbūt dauguma, šiuos aštuonis vakarus įžiebdami vis viena žvakute daugiau, galvojo ne tik apie save ir savo artimuosius, bet ir apie pasaulį, linkėdami jam daugiau šviesos, ramybės, sutarimo, meilės, įžvalgumo, išminties. Arba, kaip puikiai pasakė miela Kauno žydų bendruomenės bičiulė, labai Kauną mylinti charizmatiškoji jidiš dainų atlikėja Alejandra Czarny: “Only one miracle – a better world for everybody”!