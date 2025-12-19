Jeruzalėje vyko IHRA plenarinė sesija

Išlydėdami besibaigiančią savaitę dalinamės akimirkomis iš šią savaitę Jeruzalėje vykusios Tarptautinio Holokausto atminimo aljanso (IHRA) plenarinės sesijos, subūrusios daugiau kaip 200 delegatų iš valstybių narių, stebėtojų šalių ir nuolatinių tarptautinių aljanso partnerių. Lietuvai sesijoje atstovavo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.
„Kartų kružkelėms“ dedikuotą renginį orgaizavo Izraelio užsienio reikalų ministerija ir Yad Vashem muziejus.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky su J.E. Izraelio prezidentu Isaacu Herzogu ir Yad Vashem bei IHRa direktoriumi Dani Dayenu / Organizatorių nuotr.
Chanukos proga priėmimą delegacijų vadovams ir išskirtiniams svečiams surengęs Izraelio prezidentas, J. E. Isaacas Herzogas šiltai pasveikino LŽB pirmininkę ir su malonumu prisiminė vasarą vykusį oficialų vizitą mūsų šalyje.
Linkime jaukaus Šabo ir šviesios likusios Chanukos.
Shabbat Shalom!