Vakar užpūtę paskutinę Chanukijos žvakę baigėme didžiųjų žydų metų švenčių ciklą ir norime pasidžiaugti nepaprastai šiltų, linksmų ir daug džiaugsmo šeimoms, vaikams, senjorams ir bendruomenės bičiuliams suteikusių vakarų akimirkomis.
Saugokime vieni kitus ir branginkime.
Chanuka Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje
