Kauno žydų bendruomenės kelionė į YIVO šimtmečio minėjimą Briuselyje

Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, rugsėjo pradžioje buvo atidaryta paroda „YIVO šimtmetis: ištakos, kelias, palikimas“, kurią galite aplankyti iki metų pabaigos, o nemaža grupė Kauno žydų bendruomenės narių rugsėjo antroje pusėje europarlamentaro, prof. Liudo Mažylio kvietimu lankėsi Briuselyje, YIVO šimtmečiui skirtame renginyje Lietuvos atstovybėje Europos Sąjungoje.
Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas / KŽB nuotr.
Kauno žydų bendruomenė dėkinga gerbiamam Liudui Mažyliui ne tik už pakvietimą, galimybę aplankyti Europos parlamentą ir turiningą kelionę su puikia gide Rasa Pečiuliene, pakeliui į Briuselį ir grįžtant atgal vedžiojusia keliauninkus nuostabių Europos miestų – Vroclavo, Veimaro, Erfurto Drezdeno – gatvėmis, bet ir už iniciatyvą, entuziazmą bei dėmesį šiai svarbiai sukakčiai.
Dėkinga jam ir visai prie to prisidėjusiai komandai už YIVO – šio unikalaus Vilniuje įkurto žydų kultūros, istorijos, jidiš kalbos tyrimo instituto, išgyvenusio Holokaustą ir tęsiančio savo veiklą Niujorke – šimtmečio minėjimo Briuselyje organizavimą.
