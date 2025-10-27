NAUJA Nataljos Cheifec paskaita „Mesijas“

Kviečiame į edukatorės Nataljos Cheifec intriguojančią, kupiną paslapčių paskaitą NAUJA tema „Mesijas“, kuri vyks spalio 30-ąją, šį ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.

Paskaitos metu Natalja pasakos apie:

Mesijo vaidmenį žydų tikėjime;

tremtį ir išsilaisvinimą iš pančių bei jo požymius;

sukūrimo kančias;

tamsą prieš aušrą;

atgailą ir atgimimą.

Taip pat sužinosite apie Mesiją ant asilo, kas nutiks, kai jis pasirodys, kas laukia
Izraelio žemės, kas statys Trečiąją šventyklą ir apie mirusiųjų prisikėlimą.

Visa tai – šio ketvirtadienio paskaitoje.

Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.

Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/

Laukiame visų!