NAUJA Nataljos Cheifec paskaita „Mesijas“

Kviečiame į edukatorės Nataljos Cheifec intriguojančią, kupiną paslapčių paskaitą NAUJA tema „Mesijas“, kuri vyks spalio 30-ąją, šį ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Paskaitos metu Natalja pasakos apie:
√ Mesijo vaidmenį žydų tikėjime;
√ tremtį ir išsilaisvinimą iš pančių bei jo požymius;
√ sukūrimo kančias;
√ tamsą prieš aušrą;
√ atgailą ir atgimimą.
Taip pat sužinosite apie Mesiją ant asilo, kas nutiks, kai jis pasirodys, kas laukia
Izraelio žemės, kas statys Trečiąją šventyklą ir apie mirusiųjų prisikėlimą.
Visa tai – šio ketvirtadienio paskaitoje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!