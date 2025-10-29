Pianistas Gintaras Januševičius kviečia į koncertą „FREYLEKH!“

Lapkričio 4-ąją Vilniuje įsikūrusiame „Muzikos magijos klube“ jūsų lauks unikali klasikos, džiazo ir kino muzikos kolekcija, pasakojanti įkvepiančias žydų kilmės menininkų istorijas, kurias pristatys pianistas ir pasakotojas Gintaras Januševičius.
Pianistas Gintaras Januševičius jau dešimt metų stebina savo klausytojus išradingomis programomis. Klausytojai ilgai nepamirš jo „Mažojo princo”, „Visų Šopeno valsų” ar „Venecijos pirklio istorijų”. Kiekvienoje programoje G. Januševičius tarytum chameleonas persikūnyja ne tik į kitokius personažus, tačiau kartu persikelia į kitą laikmetį, kultūrą ar muzikinį stilių. Ilgus metus dailindamas savo unikalias programas, jis kruopščiai atrenka kūrinius ir tarytum surenka juos į vientisą muzikinį vėrinį, kurį padailina pasakojimais, vaizdais, aktoriniais elementais ar net kvapais. Savo novatoriškomis koncertų idėjomis jis žavi Niujorko, Paryžiaus, Londono, Ciūricho, Rio de Janeiro klausytojus, o taip pat kasmet grįžta į Lietuvos koncertų sales.
Naujausioje autorinėje programoje “FREYLEKH!” G. Januševičius pasakoja įkvepiančias žydų kilmės kompozitorių gyvenimo istorijas. “Mano močiutė buvo žydė, gyvenusi Novosibirske, Taškente ir galiausiai gyvenimo pabaigą praleidusi Haifoje. Ši programa – tai jos šypsenos, optimizmo, tvirtumo atspindys” – teigia pianistas. Bendra programos nuotaika – pakili, šventinė, kviečianti šokti ir pamiršti gyvenimo dangų aptraukusius rūpesčius. Programos vinys – Vladimiro Horowitzo aranžuotas Felixo Mendelssohno “Vestuvių maršas” bei Lietuvoje dar nė karto pilnai neatlikti Septyni Earlo Wildo etiudai Georgo Gershwino temomis bei Europietiško džiazo protėviu vadintino Erwino Schulhoffo džiaziniai šokiai. Taip pat publika susipažins su iš Latvijos kilusiu kompozitoriumi Marcu Pavry bei iškiliu Holivudo kompozitoriumi Mario Castelnuovo-Tedesco, tarp kurio mokinių – ir žymusis Johnas Williamsas.
Apie atlikėją
Vokietijoje gyvenantis bei visame pasaulyje koncertuojantis pianistas išgarsėjo 2004-aisiais metais, tapęs jauniausiu Tarptautinio Monrealio pianistų konkurso finalininku, o konkurse paskambintus S. Rachmaninovo Etiudus-paveikslus Op. 39 gyrė tokie fortepijono meistrai kaip Jean-Philippe Collard, Kum-Sing Lee, Michel Dalberto, Benedetto Lupo. Kaip solistas jis grojo daugiau nei su 30-čia orkestrų, solines bei kamerines programas pristatė daugelyje Lietuvos ir Vokietijos miestų, pasirodė tokiose salėse kaip Barselonos „Palau de la Musica Catalana“, Wiurzburgo Rezidencija, Monrealio Wilfrido Pelletier salė, Madrido Auditorija, Šenženio koncertų salė, Paryžiaus Cortot salė, Talino „Rahvusooper Estonia“ ir t.t. Atlikėjas yra dalyvavęs daugelyje tarptautinių festivalių, kurių tarpe – prestižiniai festivaliai Šopeno Duszniki-Zdroj (Lenkija), „Mozartfest“ ir „Dresdner Musikfestspiele“ (Vokietija), „Festival Besançon“ (Prancūzija) ir kt. 2017 metais jis įkūrė didžiausią Baltijos šalyse pianistų akademiją “Klaipėda Piano Masters”, o 2021 metais prisijungė prie LRT KLASIKA komandos, kur puoselėja savo aistrą muzikiniam švietimui.
Koncertai lapkričio mėnesį:
Lapkričio 4 – Vilnius, Muzikos magijos klubas
https://muzikosmagija.lt/events/freylekh-gintaras-janusevicius
Lapkričio 5 – Alytus, Audiovizualiųjų menų centras
https://www.alytausmuziejus.lt/pianisto-gintaro-janusevicius-koncertas-freylekh/
Lapkričio 6 – Plateliai, Kultūros centras
https://www.visitplunge.lt/renginys/gintaro-januseviciaus-koncertas-freylekh/date-20251106/
Lapkričio 7 – Palanga, Kurhauzo salė
https://palangoskultura.lt/renginys/muzikos-vakarai-kurhauze-gintaras-janusevicius-freylekh/
Lapkričio 8 – Kaunas, Valstybinė filharmonija
https://kaunofilharmonija.lt/freylekh/
Lapkričio 9 – Trakai, Užutrakio dvaras
https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/freylekh-475091/