Davido Geringo knygos pristatymas

Besibaigiančią savaitę palydime vis dar apimti nepaprasto jausmo, likusio po bendruomenėje vykusio vieno geriausių pasaulyje violončelininkų Davido Geringo knygos „Tik niekam nesakyk“ pristatymo.
Tai buvo vienas įsimintiniausių pastarųjų metų vakarų – intriguojančios istorijos, papasakotos jau legenda vadinamo D. Geringo ir muzikologės Živilės Ramoškaitės bei nepakartojamas Petro Geniušo, Indrės Baikštytės ir Dalios Kuznecovaitės muzikavimas.
Jei praleidote, dalinamės vakaro akimirkomis, o D. Geringo knygą bei neseniai Grand Trio Vilnius išleistą kompaktinę plokštelę „Visi A. Šenderovo Trio“ galite įsigyti Lietuvos muzikų sąjungoje.
Shabbat Shalom!