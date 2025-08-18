Nataljos Cheifec paskaita „Šventoji Žemė ir jos tauta“ 3 dalis

Viena žymiausių žydų kultūros žinovių Natalja Cheifec kviečia į trečiąją paskaitos „Šventoji Žemė ir jos tauta“ dalį, kurią išgirsite ateinantį ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!