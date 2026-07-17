Nataljos Cheifec paskaita „Tisha B’Av ir kiti žydų pasninkai“

Žymiausia Lietuvoje žydų tradicijų žinovė, edukatorė Natalja Cheifec kviečia susitikti šį trečiadienį, liepos 22 d., 18:00 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Kodėl Tisha B’Av laikoma liūdniausia diena žydų kalendoriuje? Kokius istorinius įvykius ji primena? Kokią prasmę judaizme turi pasninkas ir kuo Tisha B’Av skiriasi nuo kitų pasninko dienų?
Paskaitos metu sužinosite apie žydų pasninkų kilmę, jų religinę ir istorinę reikšmę, su Tisha B’Av susijusius papročius bei tradicijas, išgirsite įdomių faktų ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.
Kviečiame prisijungti visus, besidominčius žydų istorija, religija ir tradicijomis.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!