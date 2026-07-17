Kviečiame kartu paminėti Šiaulių geto aukas

Išlydėdami besibaigiančią savaitę visus kviečiame į Šiaulius, kur pirmadienį, liepos 20-ąją, minėsime 85-ąsias Šiaulių geto įkūrimo metines.
Renginio programa:
13:00 – minėjimas prie buvusių Šiaulių geto vartų (Trakų ir Ežero gatvių sankirtoje).
13:45 – minėjimo tęsinys Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai).
Kviečiame kartu pagerbti Šiaulių geto kalinių atminimą ir prisiminti Holokausto aukas.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nariai, norintys vykti kartu, prašome rašyti iki sekmadienio, liepos 19 d. 19 val. el. paštu: info@lzb.lt
Shabbat Shalom!