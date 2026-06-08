Nataljos Cheifec paskaita „Šlomo (Saliamonas): karalius ir išminčius“

Žymiausia Lietuvoje žydų tradicijų žinovė, edukatorė Natalja Cheifec kviečia susitikti šį ketvirtadienį, birželio 11 d., 18:00 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Paskaitos metu išgirsite, koks karalius buvo Saliamonas, kaip valdė ir kodėl jo valdymo metai vadinami taikos ir pertekliaus laikotarpiu.
Ne mažiau įdomi Nataljos Cheifec paskaitos dalis bus apie tūkstantmečius iš lūpų į lūpas perduodamą karaliaus Saliamono išmintį – kaip jis spręsdavo ginčus, kokie sprendimai buvo sunkiausi, o kurie sukeldavo didžiausią atgarsį.
Visa tai – jau šį ketvirtadienį.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!