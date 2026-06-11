Panevėžio žydų bendruomenės naujienos: malonūs susitikimai 2026 m. birželio pradžioje

Nepaisant sunkios padėties Izraelyje, žydų valstybės gyventojai tęsia senąsias tradicijas ir lankosi Lietuvoje ieškodami informacijos apie čia kadaise gyvenusius protėvius. Visi jie save laiko litvakais, ir tai labai svarbu žydų valstybės istorijai.
Deja, pilni Holokausto metu nužudytų žydų vardai dar nėra paviešinti.
Vienas toks svečias iš Izraelio, dr. Baruchas Muravinas, 2026 m. birželio 9 d. lankėsi Panevėžio žydų bendruomenėje. Paaiškėjo, kad jis ir jo partneris iš Panevėžio Rimantas Mekas turi bendrą verslą.
Jie paliko teigiamų atsiliepimų apie miestą ir priėmimą svečių knygoje. „Su didele pagarba ir džiaugsmu aplankėme miesto žydų bendruomenę. Labai ačiū už šiltą priėmimą ir įdomų miesto istorijos bei žydų paveldo pasakojimą.
Tegul bendruomenės turtingos istorijos ir tradicijų atmintis bus kruopščiai saugoma ir perduodama ateities kartoms.“