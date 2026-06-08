Kviečiame į konferenciją „Žydų gyvenimas Baltijos šalyse 1917 – 1945 m.”

2026 m. birželio 9–11 d. Vytauto Didžiojo universitetas, bendradarbiaudamas su Jungtinių Valstijų Holokausto memorialiniu muziejumi, Sugiharos namų muziejumi ir Kauno Devintojo forto muziejumi, surengs konferenciją „Žydų gyvenimas Baltijos šalyse: 1917–1945 m.“
Konferencija bus skirta 85-osioms Holokausto pradžios Baltijos valstybėse metinėms paminėti. Joje bus pristatomi pranešimai apie žydų gyvenimą meno, muzikos, literatūros, švietimo, kalbos, religijos, valdžios, žemės ir gamtos, emigracijos, pasipriešinimo, gelbėjimo ir atminties kontekste. Konferencijos metu skambės litvakų muzika, kurią atliks trio „Kapela Kotra“, taip pat bus rodomi lietuvių dokumentininko Sauliaus Beržinio filmai. Kviečiame ir raginame visuomenę dalyvauti.
Konferencija vyks Vytauto Didžiojo universiteto Senato salėje, S. Donelaičio g. 28, 2-ame aukšte, Kaune. Antradienį, birželio 9 d., programa prasidės 9 val. Trečiadienį, birželio 10 d., ir ketvirtadienį, birželio 11 d., programa prasidės 9:30 val.
Organizatorių nuotr.