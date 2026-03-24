Nataljos Cheifec paskaita „Pesachas“

Žymiausia Lietuvoje žydų tradicijų žinovė, edukatorė Natalja Cheifec kviečia susitikti šį ketvirtadienį, kovo 26 d., 18:00 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Jūsų laukia įtraukiantis pasakojimas apie artėjančios žydų didžiosios metų šventės Pesach tradicijas.
Ši šventė – tai istorija apie vergovę, stebuklus, laisvę ir tapatybę, formavusi žydų tautą, todėl iš Nataljos Cheifec lūpų išgirsite, kaip žydai tapo Egipto vergais ir kas padėjo jiems išsilaisvinti?
Kokią misiją Dievas patikėjo Mozei ir kokie stebuklai lydėjo tautą?
Ką iš tiesų reiškia „pesach“ („praėjęs pro šalį“, „aplenkęs“) ir kodėl šis pavadinimas toks svarbus?
Kodėl per Pesachą vengiama raugo ir kas būtinai turi būti ant šventinio sederio stalo?
Kaip ši šventė padėjo žydų tautai išsaugoti tapatybę, kad ir kur jie būtų?
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę.
