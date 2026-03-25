Dainų klube – žydų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“

Kovo 30 dieną 18 valandą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Didžiojoje salėje susitikti kviečia Dainų klubas. Minint Lietuvos žydų gelbėtojų dieną (kovo 15 d.), šįkart Dainų klube svečiuosis folkloro ansamblis „Fajerlech“, šiemet švenčiantis 55 gyvavimo metų sukaktį.
Dainų klubo narius ir tuos, kurie ateis į klubą pirmą kartą, ansamblis pamokys folkloro dainų jidiš kalba (dainų tekstai ir vertimai bus pateikti). Šitaip Dainų klube prisiliesime prie tautos, kartu su kitomis tautinėmis mažumomis ilgus amžius gyvenusios ir tebegyvenančios Lietuvoje, kultūros.
Vilniaus kultūros centro žydų dainų ir šokių ansamblį 1971 m. įkūrė Jakovas Magidas. Iš pradžių tai buvo vokalinis instrumentinis ansamblis, paskui susiformavo pagrindinis muzikantų entuziastų branduolys, į kolektyvą įsiliejo šokėjų grupė bei įvyko pirmasis koncertas. Šiuo metu folkloriniam ansambliui vadovauja Larisa Vyšniauskienė.
Kolektyvo nariai – ne tik žydai, bet ir lietuviai, rusai, lenkai, ukrainiečiai. Tai bene vienintelis ansamblis Europoje, populiarinantis nykstančią jidiš kultūrą muzika, dainomis, šokiais bei organizuojantis pagrindines tradicines šventes.
„Fajerlech“ koncertai pasižymi vientisumu, natūralumu, žaismingumu ir scenine kultūra. Jie neapsiriboja vien jidiš kultūra, kadangi ansamblio programose gausu sefardų, Izraelio, Jemeno, Maroko ir kitų šalių, glaudžiai susijusių su žydų istorija, kultūrinių tradicijų.
„Fajerlech“ aktyviai koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.