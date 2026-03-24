Šiaulių krašto žydų bendruomenė bendradarbiauja su Šiaulių Gegužių progimnazija ir Šiaulių Saulėtekio gimnazija, kurios įgyvendina Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights patvirtintą tarptautinį projektą „Holokausto atminties kelias: gyvenimai, kurie kalba“. Projekto tikslas – gilinti mokinių istorines žinias, puoselėti istorinę atmintį, ugdyti empatiją, istorinio sąmoningumo jausmą bei pagarbą žmogaus teisėms, remiantis autentiškomis asmeninėmis istorijomis.
Šiauliuose įgyvendintas tarptautinis „Drugelių projektas“ bei pristatyta vienos dienos paroda, skirta Holokausto metu nužudytų vaikų atminimui / ŠKŽB nuotr.
2026 m. sausio – kovo mėnesiais Šiaulių Gegužių progimnazijos ir Šiaulių Saulėtekio gimnazijos bendruomenės įgyvendino „Drugelių projektą“. Kovo 16 d. Šiaulių kultūros centro galerijoje „Laiptai“ buvo pristatyta vienos dienos paroda, skirta Holokausto metu nužudytų vaikų atminimui. Paroda surengta renginio, skirto Lietuvos žydų gelbėtojų dienai paminėti, metu.
„Drugelių projektas“ – tarptautinė iniciatyva, pradėta 2006 metais, prie kurios jau prisijungė daugiau kaip 200 bendruomenių visame pasaulyje. Šiaulių Gegužių progimnazija ir Šiaulių Saulėtekio gimnazija yra šio projekto pradininkės Lietuvoje. Projekto esmė – simboliškai įamžinti apie 1,5 milijono per Holokaustą nužudytų vaikų ir jaunuolių atminimą, kiekvienam jų skiriant keraminį drugelį.
Projekto įgyvendinimo metu minėtų Šiaulių mokyklų mokiniams pavyko surinkti ir įamžinti 36 Šiauliuose Holokausto metu žuvusių vaikų biografijas. Šiaulių Saulėtekio gimnazijos mokiniai parengė istorinę medžiagą ir supažindino mažesnius Šiaulių Gegužių progimnazijos mokinius su Lietuvoje gyvenusių žydų vaikų biografijomis – jautriomis ir tikromis istorijomis, primenančiomis, jog už istorinių faktų slypi konkretūs gyvenimai. Po pristatymų vyko kūrybinė veikla – bendrystės ir atminimo laikas. Abiejų mokyklų mokiniai kartu lipdė molinius drugelius, kruopščiai dekoruodami ir skirdami konkrečiam vaikui atminti. Ši veikla tapo tylia, bet labai prasminga empatijos, istorijos ir pilietiškumo pamoka. Bendromis moksleivių pastangomis buvo nulipdyti 36 keraminiai drugeliai, įprasminantys kiekvieno vaiko istoriją. Visi darbai sugulė į bendrą meninę kompoziciją, kurioje įamžinti vaikų vardai, pavardės ir gyvenimo metai, taip jautriai pagerbiant jų atminimą.
Projektą planuojama tęsti ir ateinančiais mokslo metais, siekiant įamžinti kuo daugiau per Holokaustą nužudytų vaikų ir jaunuolių istorijų.
„Žydų patarlė byloja, kad žmogus pamirštamas tik tada, kai pamirštamas jo vardas. „Drugelių projektas“ atgaivina jų istorijas“, – parodos pristatymo metu Šiaulių kultūros centro galerijoje „Laiptai“ sakė tikybos mokytojos Elvyra Ramoškienė ir Karolina Dambrauskaitė.
„Drugelių projekto“ paroda prasmingai papildė Lietuvos žydų gelbėtojų dienos minėjimą, suteikdama jam ne tik edukacinę, bet ir gilią emocinę vertę. Ji sudarė galimybę lankytojams giliau pajusti istorijos mastą ir suvokti tragediją per vaikų likimus.