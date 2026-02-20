Klubas #Šalom kviečia susitikti

Šį ketvirtadienį žydų tradicijų žinovė, edukatorė Natalja Cheifec kviečia į klubo #ŠALOM susitikimą, kuris vyks vasario 26 d., 18:00 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio klubo #ŠALOM susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite aktyviai dalyvauti – užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!