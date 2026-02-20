Knygos „Stipresnis už baimę“ pristatymas

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė maloniai kviečia visus į knygos „Stronger than Fear“ pristatymą, kuris vyks kovo 6 d. 13:00 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salėje (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
Ši knyga – tai jautrus ir prasmingas leidinys, pristatantis 36 portretus Pasaulio tautų teisuolių, kurie Holokausto metu, rizikuodami savo ir artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo nacių persekiojimo.
Knygoje pasakojamos herojų iš Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos, Ukrainos, Nyderlandų, Vokietijos ir Prancūzijos istorijos bei išgelbėtųjų liudijimai. Tai kasdienio heroizmo, atsakomybės ir žmogiškos drąsos istorijos.
Renginyje dalyvaus knygos autorė Małgorzata Quinkenstein. Vyks trumpas pokalbis su autore lenkų kalba bei vertimu į lietuvių apie Pasaulio tautų teisuolių istorijų rinkimo procesą, jų moralinį pasirinkimą ir atminties svarbą šiandien.
Tai galimybė pagerbti drąsą, žmogiškumą ir atsakomybę – vertybes, kurios išlieka stipresnės už baimę.
Tekstų autorė – Małgorzata Quinkenstein.
Portretų autorius – Benjaminas Reichas.
Leidėjas – „Claims Conference“.
Renginio metu kiekvienas dalyvis gaus dovanų šios išskirtinės knygos egzempliorių.
Dėmesio – BŪTINA REGISTRACIJA: https://forms.gle/9TopsoZFhTWXNSTVA
Lauksime visų!