Šiaulių krašto žydų bendruomenė Purimą švęs su muzika ir kviečia pasimėgauti puikiu vakaru. Kovo 3 d., 18 val. Šiaulių galerijoje „Laiptai“ Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorės Sabino Martinaitytės ir profesorės Audronės Eitmanavičiūtės studentai pristatys miuziklą „Šiuolaikinė Esteros istorija“.
Renginys nemokamas!
Šiaulių krašto žydų bendruomenė kviečia į miuziklą „Šiuolaikinė Esteros istorija“
