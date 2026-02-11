Nataljos Cheifec paskaitos „Vaikų auklėjimas pagal Torą“ 5 dalis

Žymiausia žydų kultūros edukatorė Natalja Cheifec tęsia paskaitų ciklą apie žydų tradicijomis paremtą vaikų auklėjimą. Šį ketvirtadienį kalbėsime apie tėvų ir mokytojų nuoseklumo svarbą vaikų auklėjime, motyvacijos stiprinimo principus ir 10 Janušo Korčako vaikų auklėjimo principų.
Susitinkame vasario 12-ąją, ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
Laukiame visų!
