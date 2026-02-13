Žviligsnis į ateitį

Vasario 10 dieną, Panevėžyje, Kupiškio socialinės globos namų direktorius Rolandas Paltinas ir Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Sutarties tikslas: siekti šalių bendradarbiavimo, abipusės pagalbos integruojant žmones su negalia į bendruomenę, skatinti socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus domėtis, pažinti Lietuvos žydų istoriją, kultūrą. Susitarta bendradarbiauti , įsipareigota: keistis patirtimi ir informacija, lankytis ir/ar dalyvauti vieni kitų organizuojamuose renginiuose, akcijose, vykdyti bendrus projektus. Informaciją apie bendrus renginius, projektus talpinti internetinėse svetainėse.
Šaunu, kad mūsų socialinių partnerių gretos gausėja. Norisi tikėti, kad jų tik daugės. Tikėtina tai, skatins ir stiprins tarpusavio supratimą, integraciją į bendruomenę.
