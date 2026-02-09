16-asis Liovos Taico turnyras Šiauliuose

Šiandien įvyko jau 16-asis Liovos Taico turnyras!
Turnyre netrūko nei sportinio azarto, nei gerų emocijų. Dalyviai varžėsi net penkiose sporto šakose:
4 futbolo komandos
4 krepšinio komandos
5 tinklinio komandos
6 šachmatininkai
6 stalo teniso atstovai
Visą dieną vyravo draugiška atmosfera, azartas ir tikra sporto šventė.
Džiaugiamės, kad Šiaulius aplankė Izraelio ambasados Lietuvoje atstovai, kurie dalyvavo krepšinio varžybose ir iškovojo garbingą 4-ąją vietą.
Taip pat džiugu, kad turnyre, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo Ukmergės žydų bendruomenė, tapusi neatsiejama šio renginio tradicijos dalimi.
Turnyro akimirkos – Šiaulių apskrities žydų bendruomenės nuotraukų galerijoje.