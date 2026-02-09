16-asis Liovos Taico turnyras Šiauliuose

16-asis Liovos Taico turnyras Šiauliuose

Šiandien įvyko jau 16-asis Liovos Taico turnyras!

Turnyre netrūko nei sportinio azarto, nei gerų emocijų. Dalyviai varžėsi net penkiose sporto šakose:

4 futbolo komandos

4 krepšinio komandos

5 tinklinio komandos

6 šachmatininkai

6 stalo teniso atstovai

Visą dieną vyravo draugiška atmosfera, azartas ir tikra sporto šventė.

Džiaugiamės, kad Šiaulius aplankė Izraelio ambasados Lietuvoje atstovai, kurie dalyvavo krepšinio varžybose ir iškovojo garbingą 4-ąją vietą.

Taip pat džiugu, kad turnyre, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo Ukmergės žydų bendruomenė, tapusi neatsiejama šio renginio tradicijos dalimi.

Turnyro akimirkos – Šiaulių apskrities žydų bendruomenės nuotraukų galerijoje.