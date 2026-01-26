Nataljos Cheifec paskaitos „Vaikų auklėjimas pagal Torą“ 3 dalis

Šį ketvirtadienį žydų kultūros edukatorė Natalja Cheifec tęs temą „Vaikų auklėjimas pagal Torą“.
Trečioje ciklo dalyje laukia net kelios svarbios potemės. Jūs sužinosite ar reikia ir, jei taip, kaip girti vaikus, kaip juos mylėti, kad ši meilė netaptų bėdų priežastimi.
Susitinkame sausio 29-ąją, ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!
Liron Moldovan/Flash90 nuotr.