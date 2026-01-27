Holokausto atminimas Palangoje – pagerbta prarasta žydų bendruomenė

Kartu su visu pasauliu minint Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, Palangos žydų bendruomenės nariai kartu su Palangos miesto savivaldybės atstovais ir Palangos senosios gimnazijos gimnazistais, dalyvaujančiais tarptautiniame projekte „Holokausto vaikai: Lietuvos istorijos šešėlių apšvietimas“ aplankė Holokausto aukų kapą Palangos miesto civilinėse kapinėse. Atminimo metu uždegtos žvakės, padėti atminimo akmenėliai, simbolizuojantys nepamirštamus šių žmonių gyvenimus, tragiškai nutrauktus per Holokaustą.
Parengė Mindaugas Surblys
Palangos žydų bendruomenės informacija
„Holokaustas nėra tik praeities tragedija – tai įspėjimas, kas nutinka, kai abejingumas tampa norma, o neapykanta priimtina. Mūsų pareiga – ne tik prisiminti aukas, bet ir saugoti tiesą, kuri ne visiems patogi. Atmintis nėra ceremonija, tai kasdienis pasirinkimas.“ – sakė Palangos žydų bendruomenės primininkas Vilius Gutmanas.
Holokausto atminimas Palangoje / PŽB nuotr,
Šis bendras atminties gestas tampa Palangoje puoselėjamos istorinės atminties dalimi. Kasmet mieste atminimo lentomis įamžinamos žydų bendruomenei ypač svarbios istorinės vietos – Palangos žydų senosios kapinės Birutės parko teritorijoje, veikusios nuo 1487 metų ir Palangos žydų kapinės už Naglio kalno, veikusios nuo 1832 metų. Šios atminties vietos pažymėtos informaciniais stendais iš rūdinto plieno ir QR kodais. Taip pat atnaujinta kapavietė Palangos miesto civilinėse kapinėse, kur perlaidoti 1941 m. nužudytų 106 žydų ir 5 lietuvių palaikai, sutvarkytos prieigos prie šios kapavietės.
Palangos žydų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Palangos miesto savivaldybei už iniciatyvą, paramą ir šio reikšmingo atminimo projekto įgyvendinimą, prisidedant prie istorinės atminties išsaugojimo ir pagarbos Palangos žydų bendruomenės paveldui. Šiandien Palangoje atminimo lentomis jau įamžintos net kelios žydų bendruomenei svarbios vietos – Palangos Didžiosios ir Mažosios sinagogų buvimo vieta, profesoriaus dr. Lazario Gutmano atminimas bei abejos istorinės žydų kapinės. Tokie konkretūs ir apgalvoti darbai rodo pagarbą aukoms ir brandų miesto požiūrį į savo istoriją.
1941 metų tragedija Palangoje
Atminimo metu pagerbtos aukos – vyrai, kurių palaikai ilsisi Palangos miesto civilinėse kapinėse ir kurių gyvybės buvo nutrauktos Antrojo pasaulinio karo pirmosiomis dienomis. 1941 metais birželio 22 dieną Palangą užėmus Trečiojo reicho karinėms pajėgoms, birželio 26 dieną visi bendruomenės žydai per dvi valandas buvo suimti ir uždaryti dviejose sinagogose. Vienoje – moterys, vaikai ir pagyvenusieji, kitoje – vyrai ir jaunuoliai. 1941 metų birželio 27 dieną vyrai ir jaunuoliai buvo atskirti ir nuvesti link Palangos Birutės parko teritorijos. Pietinėje parko dalyje buvo nužudyti 106 žydai ir 5 lietuviai, kaltinami sovietų režimo rėmimu. Moterys ir vaikai – apie 300 – buvo žiauriai nužudyti 1941 metų naktį iš spalio 11 į spalio 12 dieną Kunigiškių miške.
Holokausto atminimas Palangoje / PŽB nuotr,
1958 m. liepos mėnesį masinių žudynių vieta, dabartinės vilos „Auska“ teritorijoje, buvo atkasta ir nužudytųjų vyrų palaikai ekshumuoti ir perlaidoti Palangos miesto civilinėse kapinėse. Ten pastatytas bendras antkapis aukoms atminti. Žydų perlaidojimo vieta yra vakarinėje Palangos kapinių dalyje (senojoje), šalia pagrindinio įėjimo į kapines iš Vytauto gatvės pusės (koordinatės – 55.933279, 21.077567). 2017 metais sausio 4 dieną Palangos miesto Holokausto aukų kapas įregistruoti į LR kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas – 40684).
Palangos moterų, vaikų ir pagyvenusiųjų žudynių vieta ir kapas yra Kunigiškių miške, 1,1 km į rytus nuo Liepojos plento (A13 – magistralinis kelias). 2015 metais birželio 18 dieną ši žudynių vieta ir kapas įregistruoti į LR kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas – 10992).
Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena ir iniciatyva #WeRemember
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2005 metų lapkričio 1 dienos rezoliucija paskelbė sausio 27-ąją – Tarptautine Holokausto aukų atminimo diena. Ši diena skirta ne tik žuvusiems pagerbti, bet ir skatinti švietimą apie Holokaustą ir užkirsti kelią bet kokiam genocidui ateityje. Žmonės visame pasaulyje kasmet kviečiami prisijungti prie tradicinės atminimo akcijos #WeRemember / #MesPrisimename, kurios metu prisimenamos bei pagerbiamos Holokausto aukos, liudytojai bei gelbėtojai. Dalyvaujantys akcijoje kviečiami nusifotografuoti su užrašu #WeRemember arba #MesPrisimename ir dalintis savo nuotrauka socialiniuose tinkluose naudojant grotažymes #WeRemember arba #MesPrisimename, taip skleidžiant žinią, kad tai negali ir neturi pasikartoti nė vienai tautai, rasei ar socialinei žmonių grupei.
Holokausto atminimas Palangoje / PŽB nuotr,