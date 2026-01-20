PRADĖKIME NAUJUS METUS KARTU: KABALAT ŠABAT SU RABINU NATAN ALFRED

Kviečiame „Bnai Maskilim“ bendruomenės narius ir draugus į ypatingą vakarą! Pradėkime naujus buhalterinius (ir bendruomeninius) metus su senu bičiuliu.
Mūsų svečias – Rabinas Natan Alfred, vienas iš „Bnai Maskilim“ bendrakūrėjų. Šiuo metu Natanas tarnauja Ženevoje ir eina Europos rabinų asamblėjos (ERA) pirmininko pareigas.
Tai reta galimybė pasisemti išminties iš žmogaus, stovėjusio prie mūsų bendruomenės ištakų, ir aptarti aktualius klausimus su vienu iš Europos progresyviojo judaizmo lyderių.
Informacija dalyviams:
- Renginys:Kabalat Šabat vakarienė ir diskusija.
- Data: sausio 23 d., penktadienis, 18 val. (Pylimo g. 4, Vilnius).
- Registracija:Būtina išankstinė registracija el. paštu.
- Kontaktai: bneimaskilim@gmail.com