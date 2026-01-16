Nataljos Cheifec paskaitos „Vaikų auklėjimas pagal Torą“ 2 dalis

Ateinantį ketvirtadienį žydų kultūros edukatorė Natalja Cheifec tęs itin įdomią ir aktualią temą „Vaikų auklėjimas pagal Torą“.
Antroje ciklo dalyje laukia net kelios svarbios potemės. Jūs sužinosite ar reikia ir, jei taip, kaip girti vaikus, kaip juos mylėti, kad ši meilė netaptų bėdų priežastimi, kaip tėvams kovoti su rūstumu ir kaip teisingai drausminti atžalas.
Susitinkame sausio 22-ąją, ateinantį ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!
Liron Moldovan/Flash90 nuotr.