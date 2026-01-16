Kviečiame į Aleksandros Jacovskytės jubiliejinės parodos pristatymą!

Samuelio Bako muziejuje veikia jubiliejinė Aleksandros Jacovskytės paroda „Teatras. Kostiumų eskizai“. Sausio 20-ąją kviečiame į susitikimą su pačia parodos kuratore!
Susitikimo metu dailininkė papasakos apie teatro gyvenimą, kostiumų gimimą nuo pirmojo piešinio iki scenos, kūrybinius sprendimus ir tai, kas dažniausiai lieka užkulisiuose. Bus proga užduoti klausimus ir išgirsti autorės pasakojimus apie jos sukurtus darbus. Taip pat renginyje dalyvaus ir dailėtyrininkė dr. Dalia Karatajienė.
Parodoje pirmą kartą viešai eksponuojami teatro kostiumų eskizai – kūriniai, kuriuos žiūrovai paprastai pamato jau realizuotus scenoje, o pati pradžia – piešiniai – dažniausiai lieka archyvuose. Čia pristatomi įvairiais metais sukurti eskizai: nuo darbų Osvaldo Balakausko baletui „Makbetas“ (1989) iki „Tristano ir Izoldos“ (2012) pagal Richardo Wagnerio ir Henko de Vliegerio muziką.
Taip pat išvysite eskizus operoms „Aida“ (1997), „Karalienė Bona“ (2002), „Lietuviai“ (2009), spektakliams „Ričardas III“ (1999), „Mažasis princas“ (2006), baletui „Kaligula“ (1992) bei Lietuvos žydų šokių ir dainų ansamblio „Fajerlech“ pasirodymams.
Aleksandra Jacovskytė – scenografė, grafikė ir fotomenininkė. Teatras ir kūryba – neatsiejama jos tapatybės dalis. Menininkės kostiumai buvo matomi įvairių Lietuvos teatrų scenose, o dalis eskizų šiandien saugomi Lietuvos teatro, muzikos ir kino bei Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejų fonduose bei privačiose kolekcijose.
Pristatymo data ir laikas: 2026 m. sausio 20 d. (antradienį), 18:00
Vieta: Samuelio Bako muziejus, Naugarduko g. 10
Jei norite dalyvauti, prašome užsiregistruoti užpildant šią formą: https://forms.office.com/e/Vgujifs1dV