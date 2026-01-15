Kviečiame bendruomenės narius į spektaklį

Mieli bendruomenės nariai,
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Programų skyrius tęsia žiemos – pavasario sezono renginius ir kviečia jus į išskirtinį – lengvą, linksmą ir stilingą – vakarą, skirtą tiems, kas mėgsta juoką, retro stilių ir negali atsispirti teatro žavesiui. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė trumpam vis retro komedija, kurioje virs tikros aistros!
Spektaklis „Eime pas mane!” – tai retro stiliaus komedija, pastatyta pagal Arkadijaus Averčenkos miniatiūras.
Data: sausio 24 d., šeštadienį.
Laikas: 17 val.
Vieta: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
Dėmesio, būtina registracija TIK ELEKTRONINIU PAŠTU: zanas@sc.lzb.lt.
Šmaikštus spektaklis su farso elementais gvildens amžiną neištikimybės temą, atskleist1 su lengvumu, ironija ir Averčenkai būdingu humoru.
Veiksmas vyksta XX amžiaus pradžioje. Scenoje – trys personažai: vyras, žmona ir meilužis. Tačiau šioje istorijoje nėra nei dramos, nei moralizavimo, tik briliantinis humoras, ekscentriškos situacijos ir žavingas personažų naivumas.
Aktoriai vaidina ryškia farso maniera, pabrėždami charakterių absurdiškumą ir dialogų gyvumą.
Prieš spektaklį žiūrovų laukia gyvai atliekama romansų programa – subtili preliudija, kurianti epochos atmosferą.