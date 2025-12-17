Nataljos Cheifec paskaita NAUJU LAIKU!

Žymiausia žydų gyvenimo būdo edukatorė Natalja Cheifec, kaip pažadėjo, šį kartą tęs prieš kelias savaites pradėtą temą, tačiau tai nereiškia, kad naujai prisijungusiems bus sunku suprasti paskaitos esmę. Su gera humoro doze papasakotos istorijos tikrai ilgai įstrigs atmintyje.
Laukiame prisijungiant gruodžio 22 d., pirmadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!
Iliustracija – Yad Vashem / Benyamino Lukino nuotr.