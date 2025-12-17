Gruodžio 14 d., uždegdami pirmąją Chanukijos žvakę, žydai visame pasaulyje pradėjo švęsti vieną svarbiausių žydų tautos švenčių – Chanukos šventę, kuri mini šviesos pergalę prieš tamsą ir judaizmo pergalę prieš pagonybę.
Chanuka Šiaulių krašto žydų bendruomenėje / ŠKŽB nuotr.
Šventė prasideda hebrajų kalendoriaus kislevo mėnesio 25 dieną. Chanuka minima 8-ias dienas, kur kiekvieną dieną sinagogoje yra skaitoma Tora, kas vakarą namuose skaitoma malda „Šlovinimas“ ir palaiminimas „Už stebuklus“, uždegama po vieną žvakę chanukijoje. Chanukija simbolizuoja šviesos pergalę prieš tamsą, gėrio – prieš blogį. Be religinių apeigų, per šią šventę įprasta linksmintis, žaisti žaidimus, dainuoti tradicines dainas, valgyti alyvuogių aliejuje keptus patiekalus, tokius kaip bulvinius blynus (latkes), spurgas (sufganiyot) ir kt.
Chanuka Šiaulių krašto žydų bendruomenėje / ŠKŽB nuotr.
Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai gruodžio 14 d. susirinko restorane “Žemaitis” kartu uždegti pirmąją Chanukos žvakę.
Šventės pradžioje bendruomenės pirmininkas Naum Gleizer trumpai priminė Chanukos istoriją bei palinkėjo visiems susirinkusiems linksmos šventės, šviesos, sveikatos ir laimės. Bendruomenės narė Cilė Gleizer uždegė pirmąją Chanukos žvakę. Šventės dalyvius pasveikino svečias iš Izraelio Liova Brezinger, kartu prisimindamas savo šeimos išgelbėjimo istoriją karo metais bei dar kartelį padėkodamas gelbėtojų šeimai. Muzikinį sveikinimą šventės svečiams skyrė mažoji bendruomenės narė Karina Šer. Šventės metu skambėjo gyva žydiška muzika, atliekama Šiaulių krašto žydų bendruomenės nario Vadimo Kamrazerio.
Chanuka Šiaulių krašto žydų bendruomenėje / ŠKŽB nuotr.
Šventės dalyviai vaišinosi tradiciniais žydiškais patiekalais, latkėmis ir spurgomis, šoko, dainavo, daug bendravo bei linksmai leido laiką vienas kito draugijoje.
Gruodžio 15 d. Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai kartu su žydų religinės bendruomenės Chabad Liubavič rabinu Yizchak Pevzner, jo žmona Shifra Pevzner ir Šiaulių miesto savivaldybės atstovais Šiaulių miesto aikštėje įžiebė antrąją Chanukos žvakę.
Chanuka Šiaulių krašto žydų bendruomenėje / ŠKŽB nuotr.
Uždegti trečiosios Chanukos žvakės Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai vakar, gruodžio 16 d., buvo nuvykę į Šeduvą, kur Chanukija buvo įžiebta pirmą kartą po daugiau nei 80 metų pertraukos. Šeduvos žydų istorijos muziejuje „Dingęs štetlas“ kartu su rabinu Yizchak Pevzner ir jo žmona Shifra Pevzner iš žydų religinės bendruomenės Chabad Liubavič įžiebta trečioji Chanukos žvakė.
Šiaulių krašto žydų bendruomenė dalinasi užfiksuotomis šventinėmis akimirkomis bei linki visiems linksmų likusių Chanukos dienų.
Tegul ši šviesos šventė atneša Viltį ir Džiaugsmą, Taiką bei Ramybę į mūsų visų namus!
Chag Hanukkah sameach!