Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pranešimas dėl teroro išpuolio Australijoje

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę sukrėtė Australijos Bondajaus paplūdimyje įvykdytas išpuolis, kai žudikai šaudė į Chanukos švęsti susirinkusius žydus, kurių didžioji dauguma buvo moterys, vaikai ir seneliai.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Australijos žydų bendruomenei ir tuo pačiu raginame visus suvokti, kad šis nusikaltimas buvo nukreiptas ne tik prieš Australijos, bet ir viso pasaulio žydus. Tai įspėjimas, kad nė viena žydų diaspora nėra saugi, o mūsų bendruomenės nariai, tarp jų moterys ir vaikai, bet kuriuo metu taip pat gali tapti smurto aukomis.
Daugelis didžiųjų pasaulio miestų, tokių, kaip Berlynas, Londonas ir Niujorkas, po šio išpuolio sustiprino žydų bendruomenių apsaugą. Deja, pastaruoju metu per pasaulį besiritanti antisemitizmo banga neaplenkė ir Lietuvos – kasdien susiduriame su priešiškais veiksmais, vandalizmu ir smurtu. Esame Europos Sąjungos valstybės piliečiai, į kuriuos nusitaikė teroristinėmis pripažintų organizacijų sekėjai.
Raginame bendruomenės narius būti budriems, o LR Vyriausybę ir Lietuvos policiją imtis veiksmingų priemonių, siekiant apsaugoti Lietuvos žydų organizacijas – bendruomenes, mokyklą, darželį, Vilniaus Choralinę sinagogą ir kitus objektus.
Įvykiai Vašingtone, Berlyne ir Australijoje parodė, jog pavojus yra realus, tad, siekdami išvengti naujos tragedijos, turime veikti jau dabar. Rytoj gali būti per vėlu.