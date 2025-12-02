Nataljos Cheifec paskaita „Štetlo gyvenimas“

Nataljos Cheifec paskaita „Štetlo gyvenimas“

Kviečiame į Nataljos Cheifec paskaitą. Šį kartą žydų gyvenimo būdo žinovė pasakos apie štetlo gyvenimą. Juk kiekvienas štetlas buvo ne tik miestelis, o visas pasaulis, kuriame, paraleliai su lietuviškomis, buvo laikomasi žydų tradicijų, mokomasi ješivose, tuokiamasi ir laidojama pagal Toroje įtvirtintas taisykles, o didžioji pusė gyventojų dauguma bendravo jidiš kalba. Koks gi gyvenimas virė štetluose?

Atsakymai gruodžio 4-ąją, šį ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.

Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.

Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/

Laukiame visų!

Iliustracija – Simono Karczmaro paveikslas.