Nataljos Cheifec paskaita „Štetlo gyvenimas“

Kviečiame į Nataljos Cheifec paskaitą. Šį kartą žydų gyvenimo būdo žinovė pasakos apie štetlo gyvenimą. Juk kiekvienas štetlas buvo ne tik miestelis, o visas pasaulis, kuriame, paraleliai su lietuviškomis, buvo laikomasi žydų tradicijų, mokomasi ješivose, tuokiamasi ir laidojama pagal Toroje įtvirtintas taisykles, o didžioji pusė gyventojų dauguma bendravo jidiš kalba. Koks gi gyvenimas virė štetluose?
Atsakymai gruodžio 4-ąją, šį ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!
Iliustracija – Simono Karczmaro paveikslas.