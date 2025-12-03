Palangos žydų bendruomenė kartu su Lietuvos nacionalinio muziejaus padaliniu – Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejumi – gruodžio 11 d. 17 val. kviečia į susitikimą „Drąsa ir viltis: Pasaulio tautų teisuolių pasirinkimai ir išgelbėti gyvenimai“. Renginio metu Europos Parlamento narys, profesorius Liudas Mažylis dalinsis įžvalgomis apie žydų gelbėtojų ryžtą Antrojo pasaulinio karo metais, istorinių dokumentų ir atminimo svarbą šiandien. Kartu dalyvaus Palangos žydų bendruomenės pirmininkas Vilius Gutmanas, kuriam ši tema – asmeniškai artima ir gyva. Tai vakaras, skirtas ne tik istorijai, bet ir klausimui, kurį svarbu išgirsti kiekvienam iš mūsų: ar ir šiandien, ištikus išbandymui, pasirinktume drąsą?
Visai nesenai, 2025-ųjų spalį, Kaune ant buvusių gimdymo namų ir ligoninės fasado atidengta atminimo lenta žymiam gydytojui, akušeriui-ginekologui, profesoriui Pranui Mažyliui (1885-1966) ir jo žmonai Antaninai Bliūdžiūtei-Mažylienei (1894–1992) – už drąsą Antrojo pasaulinio karo metais slėpus ir išgelbėjus Lietuvos žydus. 1993 m. Mažylių šeima gavo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą, o 2006 m. jiems suteikti Pasaulio tautų teisuolių garbės vardai. „Tada niekas mūsų šeimoje net nesvarstė, kodėl tiems vargšams žmonėms padedame. Taip reikia, ir viskas.“ – sakė Mažylių dukra Liūda Mažylytė-Rasteikienė.
Prie palangiškio, profesoriaus, medicinos daktaro Lazario Gutmano (1875-1957) šeimos išgyvenimo Kaune prisidėjo net dešimt lietuvių šeimų: Steikūnai, Venckūnai, Tylakiai, Serafinai, Gotautai, Andraičiai, Gaižauskai, Vaičiuliai, Miniotai, Jagminai. Jų veiksmai buvo ne tik parama – tai buvo sąmoningas apsisprendimas gelbėti gyvybes, žinant, jog už bet kokią pagalbą grėsė mirtis. Bronius Gotautas, Antanas Andraitis, Juozas Gaižauskas, Juozas Vaičiulis – už Gutmanų ir kitų žydų šeimų išgelbėjimą pripažinti Pasaulio tautų teisuoliais. „Aš norėjau gimtajai Lietuvai padaryti kuo daugiau gero“ – sakė L. Gutmanas. Jautria, savo senelio išgyvenimo istorija ir prisiminimų linija dalinsis Palangos žydų bendruomenės primininkas Vilius Gutmanas.
Kviečiame prisiminti, išgirsti, suprasti ir tęsti tą žmogiškumo šviesą, kuri kadaise išgelbėjo gyvenimus.
Renginio organizatoriai – Palangos žydų bendruomenė ir Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus.
Kada? 2025 m. gruodžio 11 d. 17 val.
Kur? Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejuje (Vytauto g. 23A, Palanga)
Trukmė: 1,5 val.
Kaina? Renginys nemokamas
Būtina registracija: j.sliupo.muziejus@lnm.lt
*Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami