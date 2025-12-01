Šventė vaikams ir jų tėveliams „Chanukos belaukiant“

Mieli bendruomenės nariai,
Chanuka – tai ne tik 8 uždegtos žvakės. Tai buvimas kartu, džiaugsmas ir šiluma, kurią vieni kitiems dovanojame. Laimingų vaikų juokas ir tėvelių pokalbiai. Visa tai jums dovanosime šį šeštadienį linksmoje pasiruošimo šventėje „Chanukos belaukiant“.
Data: gruodžio 6 d., šeštadienis.
Laikas: 14 val.
Vieta: atsinaujinusi kavinė „Pylimo 4”.
Kartu kepsime sufganiyot arba kitaip spurgas, žaisime dreidel ir kitus žaidimus, daug šoksime ir dainuosime.
Dėmesio, BŪTINA REGISTRACIJA: levickajasimona@gmail.com
Laukiame mažų ir didelių!