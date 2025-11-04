Kviečiame į Nataljos Cheifec paskaitą

Šį kartą viena profesionaliausių edukatorių Natalja Cheifec tęs pasakojimą intriguojančia, kupina paslapčių tema „Mesijas“. Praėjusį kartą išgirdę įdomių istorijų, šįkart taip pat nenusivilsite, nes laukia daugybė dar nepaliestų šios neišsenkamos temos aspektų.
Susitinkame lapkričio 6-ąją, šį ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!