Kviečiame į išskirtinį koncertą

Ryškiausios klasikinės muzikos ir džiazo scenos žvaigždės – saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistė Aleksandra Žvirblytė kviečia klausytojus į įdomią muzikinę kelionę. Programoje „Dialogas“ jie originaliai atliks žydų kilmės kompozitorių kūrybą, kurioje susitinka tradicija, improvizacija ir šiuolaikinės muzikos dvasia.
Data: lapkričio 13 d., ketvirtadienis.
Laikas: 18:00 val.
Vieta: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
DĖMESIO, būtina registracija: https://forms.gle/VLTvG7kRMHyysQ5Z9
Šiame koncerte skambės populiariausi žydų ir litvakų kompozitorių kūriniai, tarp jų ir Anatolijaus Šenderovo, kurio 80-osios gimimo metinės minimos šiemet, Leopoldo Godowskio, Philippo Glasso, Leros Auerbach ir kitų kūrėjų temos. Kūriniai įgaus naują gyvybę dėka atlikėjų improvizacijų – spontaniškų, gyvų, kupinų emocinės įtampos ir kūrybinės laisvės.
Susitinkame ketvirtadienį!
Apie atlikėjus
PETRAS VYŠNIAUSKAS – vienas iškiliausių ir savičiausių Lietuvos džiazo kūrėjų, kūrybingas muzikantas ir virtuoziškas saksofonininkas. Jo sopraninis saksofonas geba kalbėti, dainuoti, šaukti, raudoti, čiulbėti. Jo giliai etniška muzika neretai pasiduoda spontaniškų improvizacijų tėkmei.
Petras Vyšniauskas – daugiausia titulų pelnęs Lietuvos saksofonininkas, apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu, Nacionaline premija, 2005 metais pripažintas Nacionaline vertybe, 2011 m. apdovanotas festivalio „Vilnius Jazz“ prizu už nuopelnus Lietuvos džiazui. Tarp atviro eksperimentams saksofonininko partnerių – ne tik džiazo, bet ir folkloro, klasikinės bei šiuolaikinės akademinės muzikos atlikėjai. Pastaruoju metu jis daugiausia muzikuoja tarptautiniuose kolektyvuose, dalyvauja spontaniškuose projektuose. Šalia koncertinės veiklos saksofonininkas dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, komponuoja ir įrašinėja teatrui ir kinui (Jūratė Kučinskaitė).
ALEKSANDRA ŽVIRBLYTĖ baigė Lietuvos muzikos akademiją, prof. O.Šteinbergaitės klasę. Stažavosi Maskvos P.Čaikovskio konservatorijoje pas pasaulinio garso pedagogus Levą Vlasenko, Michailą Pletniovą ir Nikolajų Suką. Vėliau tobulinosi Vokietijoje, Šveicarijoje (prof. B. Ringeissen, R. Buchbinder, K.H.Kammerling). 1989 ir 1991 m. atlikėja tapo M.K. Čiurlionio pianistų konkurso Vilniuje, 1991 m. – Y.K.A.A. (Young Keyboard Artists Association) tarptautinio pianistų konkurso Oberline (JAV) laureate. 1999 m. Paryžiuje vykusiame tarptautiniame N.Rubinšteino pianistų konkurse ji buvo pripažinta geriausia – pelnė Grand Prix.
Atlikėja nuolat koncertuoja Lietuvos miestuose, gastroliavo Rusijoje (Sankt Peterburge, Maskvoje) Ukrainoje, Latvijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir JAV. Ji bendradarbiauja su Lietuvos kameriniu, Lietuvos Nacionaliniu simfoniniu, Charkovo filharmonijos, Sankt Peterburgo Konservatorijos bei Muzikinio teatro simfoniniu, Bulgarijos Konservatorijos simfoniniu ir kitais orkestrais, dirigentais Sauliumi Sondeckiu, Gintaru Rinkevičiumi, Juozu Domarku, Mindaugu Piecaiciu, Alvydu Šulčiu, Christo Christov, Aleksei Kolobuchinu, Oliver Weder. Pianistė skambina ansambliuose su dainininkėmis I.Linaburgyte, G.Skeryte, L.Chuchrova, smuikininkais D.Stulgyte, A.Verbausku, klarnetininku A.Budriu, valtornistu M.Gecevicium, perkusininku P.Giunteriu, pianiste V.Vitaite, džiazo atlikėju O.Molokojedovu ir kitais. Jos repertuare įvairių stilių, epochų ir žanrų muzika, taip pat lietuvių kompozitorių kūriniai, kurių visą pluoštą ji atliko pirmoji. Atlikėja dalyvauja muzikos festivaliuose Lietuvoje, Prancūzijoje, Danijoje, įrašė kūrinių Lietuvos radijuje, išleido garso kasetę ir kompaktinę plokštelę. “A.Žvirblytės pianistiniam braižui būdingas epinis mąstymas, minties koncentracija, emocionalaus ir loginio prado darna. O gilius meninius sprendimus lemia kiekvieno kompozitoriaus dvasinių vertybių suvokimas, skirtingos išraiškos priemonės. Profesinio meistriškumo padiktuoti kūrinio architektonikos, vystymo logikos sprendimai visuomet sušildomi nuoširdžiu emocionalumu, artistinės prigimties įkvėptu muzikavimu” (R.Kryžauskienė, “Kalba Vilnius”).
Aleksandra Žvirblytė yra Lietuvos muzikos akademijos Fortepijono katedros profesorė. Ji veda atlikėjų meistriškumo kursus, skaito pranešimus mokslinėse metodinėse konferencijose, dalyvauja tarptautinių konkursų žiuri darbe Lietuvoje ir užsienyje. Jos studentai yra pelnę premijas