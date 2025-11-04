Šiaulių apskrities žydų bendruomenės narys – prestižinėje Izraelio programoje

Šiaulių apskrities žydų bendruomenės narys Jokūbas Šiuipys atrinktas į prestižinę „Masa Diplomats“ programą Izraelyje.
Šešių savaičių intensyvi programa, remiama Izraelio Užsienio reikalų ministerijos, skirta jauniems žydų profesionalams, siekiantiems tapti tarptautinės diplomatijos lyderiais.
Dalyviai mokosi iš Izraelio diplomatijos ekspertų, gilina žinias apie šalies istoriją, užsienio politikos iššūkius ir tarptautinius santykius. „Masa Diplomats“ suteikia galimybę įgyti praktinių įgūdžių bei patirties tiesiogiai Izraelyje, pajusti šalies gyvenimo pulsą ir iš arti pažinti diplomatijos pasaulį.