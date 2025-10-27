Palangos žydų bendruomenė kviečia į parodos „Lazaris Kaganas: šaržai ir karikatūros“ atidarymą

Ateinantį ketvirtadienį Palangoje, LNM Jono Šliūpo muziejuje, duris atvers dailininko karikatūristo Lazario Kagano darbų paroda. Kviečiame užsukti ir atrasti, kokią Lietuvą tarpukaryje regėjo menininko akis.
Data: spalio 30 d., ketvirtadienis.
Vieta: Jono Šliūpo muziejus (Vytauto g. 23A, Palanga).
Laikas: 17:30 val.
1932 metų liepos 28 dieną Palangos vidurinės mokyklos salėje su pirma asmenine paroda debiutavo jaunas, vos dvidešimt dvejų metų, dailininkas karikatūristas Lazaris Kaganas. Dideliame parodos lankytojų būryje išsiskyrė, ko gero, didžiausia tarpukario Lietuvos žvaigždė – operos solistas Kipras Petrauskas. Jis nebuvo eilinis dalyvis, bet oficialus parodos atidarymo vedėjas. Prie parodos organizavimo daug prisidėjo žurnalistas Antanas Steponaitis, dirbęs žurnalo Lietuvos pliažas redakcijoje. Paroda sulaukė didelio susidomėjimo ir padėjo Kaganui iškilti ir pradėti sėkmingą karjerą.
Kaganas dideliame būryje tarpukario Lietuvos karikatūristų ir šaržistų išsiskiria versliu požiūriu į kūrybą ir dideliu ambicingumu, jis buvo vienas iš nedaugelio Lietuvos dailininkų, kuris tikslingai siekė išgarsėti užsienyje. Publika jį mėgo, o kritikai vertino prieštaringai. Jis nedalyvaudavo bendrose parodose ir dirbo vienas. Kurdamas šaržus Kaganas turėjo galimybę susipažinti su daugeliu tarpukario Lietuvos žinomų ir įtakingų žmonių, o pasirinktas nekandus šaržavimo stilius padėjo išlaikyti gerus santykius ir išvengti galimų konfliktų. Spaudoje jo kurtos karikatūros taip pat stokojo aštrumo, retai buvo analizuojami pasaulio įvykiai, dažniausiai koncentruojamasi į Lietuvos, o ypač Kauno, realijas. Viena iš mėgstamiausių sričių, prie kurios Kaganas vis sugrįždavo, tai – sportas ir sportininkai. Iš šimtų dailininko sukurtų šaržų ir karikatūrų išliko tik nedidelė dalis. Didžiausiu ir išsamiausiu šaltiniu rekonstruojant dailininko gyvenimą ir kūrybą tapo tarpukario Lietuvos, ir ne tik, periodinė spauda.
Pirmoje šio autoriaus gyvenimui ir kūrybai skirtoje parodoje rodomi iš įvairių Lietuvos atminties institucijų ir privačių asmenų surinkti Lazario Kagano šaržai ir karikatūros. Eksponatus parodai skolino Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kauno regioninis valstybės archyvas, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Kauno miesto muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Žemaičių muziejus „Alka“, Biržų krašto muziejus „Sėla“.
Organizatorius: Lietuvos nacionalinis muziejus.