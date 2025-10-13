Klubas #Šalom kviečia susitikti

Žymiausios Lietuvoje žydų tradicijų žinovės, edukatorės Nataljos Cheifec klubas #ŠALOM tęsia paskaitų ciklą ir kviečia susitikti ateinantį ketvirtadienį, spalio 16 d., 18:00 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Šįkart susitikimo metu bus aptariama didžiulio atgarsio visame pasaulyje sulaukusi drama „Golda“, pasakojanti apie sunkius sprendimus, kuriuos premjerė Golda Meir, dar vadinama „Geležine Izraelio ledi“, turėjo priimti per Jom Kipuro karą.
Kad diskusija būtų įdomesnė, maloniai prašome pagal galimybes pažiūrėti filmą prieš susitikimą.
Norėdami gauti tiesioginio klubo #ŠALOM susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!