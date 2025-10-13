Pasaulio žydų kongreso prezidentas Ronaldas S. Lauderis, po to, kai į Izraelį grįžo paskutiniai gyvi įkaitai, ragina tarptautinę bendruomenę patraukti „Hamas“ atsakomybėn

NIUJORKAS – Patvirtinus, kad paskutiniai dvidešimt gyvų įkaitų grįžo į Izraelį iš Gazos, Pasaulio žydų kongreso prezidentas Ronaldas S. Lauderis paskelbė šį pareiškimą:
„Šiandien mes sveikiname dvidešimt drąsių žmonių, kurie buvo priversti iškęsti tai, kas neįsivaizduojama.
Tai akimirka, dėl kurios žmonės Izraelyje ir žydai visame pasaulyje meldėsi, kovojo ir niekada nenustojo tikėję. Tai buvo jų šeimų svajonė kiekvieną dieną nuo 2023 m. spalio 7-osios.
Ši pergalė pasiekta mūsų tautos tvirtybės dėka – tvirtumo, kuris buvo kalamas per tūkstantmečius persekiojimo ir antisemitizmo. Taip pat – dėl tvirtos Jungtinių Valstijų ir prezidento Trumpo paramos žydų valstybei ir principui, kad teroras niekada negali būti apdovanotas. Turime pripažinti ir labai svarbų Kataro, Turkijos bei Egipto – arabų ir musulmonų šalių – vaidmenį, kurie prisidėjo prie „Hamas“ atvedimo prie derybų stalo.
Tai – džiaugsmo metas, tačiau mūsų džiaugsmas nėra pilnas, nes vis dar laukiame 28 įkaitų, kurie žuvo per žiaurų nelaisvės laikotarpį, sugrįžimo.
Negalime leisti „Hamas“ piktnaudžiauti ar išsisukti nuo šios sutarties įgyvendinimo. Tarptautinė bendruomenė privalo pagaliau nutraukti dešimtmečius trunkantį terorą ir keršto ratą, kuris smaugia Gazos žmones. „Hamas“ turi būti nuginkluota, ji negali turėti jokio vaidmens palestiniečių ateityje, o visi likę įkaitai – sugrąžinti namo.“