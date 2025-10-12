Muzikantas iš Izraelio Daniel Fradkin kviečia į koncertą

Tarptautinis atlikėjų duetas, klavesinininkė Nijolė Dorotėja Beniušytė ir smuikininkas Daniel Fradkin kviečia klausytojus į pažintį su retai girdimu instrumentu — viola d‘amore.
Data: spalio 23 d., ketvirtadienis.
Laikas: 18 val.
Vieta: Samuelio Bako muziejus (Naugarduko g. 10, Vilnius).
Programoje: Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Jiří Antonín Benda.
Daugiau informacijos ir bilietai: https://bit.ly/48ZwnJ8
Styginis instrumentas — XVII ir XVIII a. buvęs populiariu, XIX a. užmirštas, o XX ir XXI a. atgimęs instrumentas, pasižymi ypač švelniu tembru, kuris kažkuo primena žmogaus balsą.
Iš italų kalbos išvertus, tai „meilės viola“ — šis pavadinimas puikiai atspindi instrumento jautrią, poetišką prigimtį.
Koncerte skambėsiančios G. F. Händelio sonatos, originalioje versijoje buvo parašytos smuikui, ar kitam instrumentui (fleitai, obojui ir kt.) ir cifruotam bosui. J. Bendos, J. S. Bacho bei C. Ph. E. Bacho sonatos yra skirtos smuikui ir klavesinui. Šioje programoje jos bus atliekamos unikaliu instrumentu — viola d‘amore, pagal paties smuikininko Daniel Fradkino transkripciją. Tokia sudėtimi atliekamos G. F. Händelio sonatos skambės pirmą kartą Europoje, o kitos trys — pirmą kartą pasaulyje.
Apie atlikėjus
Apie Daniel FRADKINO pasirodymus kritikai kalba: „Man teko girdėti nuostabų Danielio Fradkino grojimą. Jis – išties nepaprastas muzikantas, į užmarštį nustumtam instrumentui suteikiantis nepaprastą gyvybingumą, lyriškumą ir prasmę. Jei jums teks galimybė jo pasiklausyti, esu tikras, kad nenusivilsite.“ Jis groja 1986 m. meistro Francois Curty Avijnone pagaminta viola d’amore.
Klavesinininkė Nijolė Dorotėja BENIUŠYTĖ, baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos klavesino magistrantūros studijas (doc. G. Kviklio kl.), tolimesnį kūrybinį kelią tęsia Italijoje. Studijavo Prahos HAMU akademijoje, prof. Giedrės Lukšaitės-Mrazkovos klavesino klasėje. Du kartus laimėjo Italijos vyriausybės stipendiją studijoms Romos Santa Cecilia ir Akvilos Alfredo Casella konservatorijose. 2017 m. aukščiausiais įvertinimais baigė klavesino ir istorinių klavišinių instrumentų specialybės magistro studijų programą Akvilos Alfredo Casella muzikos konservatorijoje, studijavo prof. Andrea Coen klasėje.
N. D. BENIUŠYTĖ greta aktyvios koncertinės ir pedagoginės veiklos yra Vilniaus tarptautinio jaunimo muzikos konkurso „Premio Scarlatti“ organizatorė ir meno vadovė, tarptautinės atlikėjų agentūros „BAMA – Beniusyte Artist Management Agency“ steigėja. Nuo 2024 m. ji yra Galėzės (Italija) „Marco Scacchi“ senosios muzikos festivalio meno vadovė. Dėsto klavesino ir istorinių klavišinių instrumentų specialybę, Kampobaso (Italija) Lorenzo Perosi konservatorijoje.