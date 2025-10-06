Nataljos Cheifec paskaita „Žydų tradicijos – Sukoto šventė“

Kviečiame į žymios edukatorės Nataljos Cheifec paskaitą apie vieną svarbiausių žydų metų švenčių Sukot, kuri vyks šį ketvirtadienį, spalio 9-ąją, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Sukotas arba kitaip Palapinių šventė yra viena linksmiausių ir gražiausių progų susėsti su šeima prie stalo, eiti į svečius, bendrauti, vaišintis ir džiaugtis gyvenimu. Kokia šios šventės kilmė ir tradicijos? Kodėl per Sukotą žydai savaitei išsikelia į palapinę ir ką reiškia ją puošiantys trys privalomi augalai? Apie visa tai – šio ketvirtadienio Nataljos Cheifec paskaitoje.
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!