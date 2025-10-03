Kviečiame palaikyti gimnaziją apdovanojimuose “Įvairiaspalvis Vilnius”!

Palydėdami itin svarbią žydams savaitę, paženklintą Jom Kipuru, kviečiame naują Gyvenimo knygos puslapį pradėti geru darbu – palaikykite Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją projekte „Įvairiaspalvis Vilnius“!
Kategorijoje „Metų bendruomenė“ dalyvaujanti vienintelė Lietuvoje valstybinė žydų mokykla yra pavyzdys, kaip mokykla gali aktyviai dalyvauti miesto gyvenime ir skatinti tarpusavio supratimą tarp skirtingų tautybių žmonių ir ypač vaikų, todėl tikrai yra verta šio apdovanojimo.
Nepatingėkite, pabalsuokite ir pasidalinkite šia žinia su draugais – jūsų palaikymas vaikams nepaprastai svarbus!
Balsuoti galite čia:
https://projektas.lrytas.lt/saugum…/ivairiaspalvis-vilnius
Plačiau apie projektą skaitykite ČIA.
Shabbat Shalom!