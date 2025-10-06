Linksmo Sukoto!

Šiandien, 18:24 val. Lietuvos laiku prasideda Sukotas – dar viena itin svarbi žydų šventė, kuri, prasidėjusi hebrajų mėnesio Tišrei penkioliktąją, tęsis septynias, o diasporoje net aštuonias dienas, iki spalio 13-osios, pirmadienio.
Kažkada per šią šventę žydų vyrai tradiciškai leisdavosi į piligriminę kelionę, kad aplankytų Šventyklą Jeruzalėje.
Europiečiai šios tradicijos nebesilaiko, tačiau per Sukotą kiekviena žydų šeima stato trijų metrų aukščio trisienę palapinę suką, kurioje kasdien turi sėsti prie stalo, o šiltuose kraštuose ir gyventi iki pat šventės pabaigos. Tai primena, kad išvaryti iš Egipto žydai net keturiasdešimt metų klajojo po Sinajaus dykumą, gyvendami tik palapinėse. Per tą laiką jie iš buvusių vergų tapo laisvais žmonėmis ir surado Pažadėtąją žemę. Priimta prie Sukoto stalo pakviesti ir vargingiau gyvenančius.
Suka puošiama keturių augalų – citrinos, palmės, gluosnio ir mirtos – šakelėmis, kurios simbolizuoja vieningumą ir atsakomybę vienas už kitą.
Chag Sukkot Sameach!
Linksmos Sukoto šventės!
Happy Sukkot!