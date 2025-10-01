Atminties kelias Pabradėje – mokiniai pagerbė Holokausto aukas

Minint Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, 2025 m. rugsėjo 23 d. Pabradės ,,Ryto“ Ia, Ib gimnazijos ir kraštotyros būrelio mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje ,,Atminties kelias“, skirtoje pagerbti Pabradėje gyvenusius ir tragiškai žuvusius žydų bendruomenės narius.
Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė
Švenčionių r. žydų bendruomenės pirmininkas Moisejus Šapiro / Švenčionių r. žydų bendruomenės nuotr.
Žygio dalyviai ėjo į masinę žydų žudynių vietą Pabradės miesto pakraštyje. Kelias, kurį kadaise buvo priversti nueiti žydų bendruomenės žmonės, šiandien tapo gyvu istorijos liudijimu ir atminties ženklu. Apie Holokaustą ir istorinės atminties svarbą papasakojo istorijos mokytoja metodininkė Regina Mateikienė, apie Pabradėje gyvenusius žydus, jų kultūrą, darbus ir gyvenimus, kurie buvo brutaliai nutraukti 1941 m. vasarą, pasakojo istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė.
Pabradės mokiniai pagerbė Holokausto aukas / Švenčionių r. žydų bendruomenės nuotr.
Atsiminimais dalijosi Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro, kuris dalyviams priminė apie Holokausto mastą Švenčionių krašte ir pasakojo apie savo šeimos tragišką likimą. Mokiniai skaitė ištraukas iš istorinių liudijimų. Renginys vyko glaudžiai bendradarbiaujant su Pabradės seniūnija, Pabradės miesto kultūros centru. Čia skambėjo Pabradės miesto kultūros centro pučiamųjų kvinteto ..Pabbrass“ (vad. Bronislovas Vilimas) atliktos žydiškos melodijos. Renginio dalyviai tylos minute pagerbė nekaltai nužudytus, padėjo akmenėlius, uždegė žvakutes kiekvienam žuvusiajam atminti.
Pabradės mokiniai pagerbė Holokausto aukas / Švenčionių r. žydų bendruomenės nuotr.
Pilietinė iniciatyva ,,Atminties kelias“ Pabradėje tapo ne tik istorijos pamoka po atviru dangumi, bet ir svarbia bendruomenės solidarumo bei pagarbos auka tapusiems ženklu. Mokiniai turėjo galimybę ne tik išgirsti apie tragiškus praeities įvykius, bet ir išreikšti pagarbą nekaltai žuvusiems. Atminties kelias Pabradėje liudija, kad žuvusiųjų atminimas gyvas ir perduodamas jaunajai kartai.
