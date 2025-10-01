Kviečiame į bendruomenės būrelius!

Mieli bendruomenės nariai,
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės programų skyrius kviečia mažus ir didelius, jaunus ir vyresnius į būrelius, kuriuose kiekvienas ras sau patinkančią veiklą.
Rinktis tikrai yra iš ko – nuo užsiėmimų su mažyliais ir paaugliais iki šokių, tapymo ir kalbų mokymosi.
Klubas DUBI kviečia 4 – 6 metų ikimokyklinukus ne tik smagiai leisti laiką, bet ir šio to išmokti. Laukiame jų šeštadieniais nuo 13 iki 15 val. (I aukštas).
Klubas ILAN buria 7 – 12 metų vaikus, kurių laukiame šeštadieniais nuo 13 iki 15 val. Daugiau apie susitikimus papasakos vadovė Simona (levickajasimona@gmail.com).
Klubas KNAFAIM laukia 13 – 17 metų jaunuolių kiekvieną penktadienį nuo 18 val. Klubo veiklas koordinuos Abel (abel.kapustina09@gmail.com) ir Tėja.
Vienas žymiausių lietuvių tapytojų Raimondas Savickas DAILĖS STUDIJOJE sekmadieniais nuo 10 iki 13 val. laukia norinčių atrasti savyje tapytojo gyslelę (savickogalerija@gmail.com).
Izaelietiškų šokių klubas RIKUDIM kviečia pajudėti užsiėmimuose su Natalija Levit kiekvieną sekmadienį nuo 10 iki 13 val. (natalilevit@gmail.com)
Senjorų klubas ABI MEN ZET ZICH kiekvieną trečiadienį 13 val. laukia savo narių jaukiuose susitikimuose, kur švenčiami gimtadieniai ir šventės, skaitomos paskaitos, rengiamos filmų peržiūros ir daugybė kitų įdomių veiklų senjorams.
Klubas MAME LOSHN visų, norinčių pasimokyti jidiš kalbos antradieniais 13 val.
Jei dėl būrelių veiklos kyla klausimų, mielai į juos atsakys programų direktorė Žana Skudovičienė (zanas@sc.lzb.lt)
Laukiame visų!