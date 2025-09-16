Ką daryti, kad Likimo knygoje būtų paliktas geras įrašas?

Kviečiame į edukatorės Nataljos Cheifec paskaitą „Roš Hašana ir Jom Kipuras“, kuri vyks rugsėjo 18-ąją, šį ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Artėjant žydų naujiesiems 5786 metams ir didžiausiai religinei šventei Jom Kipurui, Natalja Cheifec papasakos, kaip švenčiamos šios dienos ir ką reikia daryti, kad pelnytumėte gerą įrašą Likimo knygoje.
Laiko liko nedaug, tad pasijunkite į paskaitą ir skubėkite ruoštis didžiosioms žydų metų šventėms!
Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!